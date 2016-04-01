لبنان.. الأمن ينقذ عشرات السوريات من شبكة اتجار بالبشر

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية أكبر شبكة للاتجار بالنساء لأهداف جنسية، يتم الكشف عنها خلال خمس سنوات وأنقذت 75 فتاة غالبيتهنّ من السوريات، وفق ما قال مصدر أمني لوكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة.

وقال المصدر الأمني: "هذه أكبر شبكة اتجار بالنساء يتم الكشف عنها منذ اندلاع النزاع في سوريا" في مارس 2011.

وجاء في بيان لقوى الأمن الداخلي اللبناني أنها تمكنت "خلال عملية أمنية نوعية، من كشف هويّة مجموعة أشخاص يؤلفون أخطر شبكة للاتجار بالأشخاص في لبنان وتوقيفهم في محلة جونيه".

وأشار البيان إلى أنه تم "تحرير 75 فتاة معظمهنّ من الجنسية السورية، تعرضن للضرب والتعذيب النفسي والجسدي وأجبرن على ممارسة الفحشاء تحت تأثير التهديد بنشر صورهن عاريات وغيرها من الأساليب".

ولفت البيان إلى أن بعض الفتيات "تعرضن للتشويه الجسدي نتيجة تعذيبهن".

وأوقفت القوى الأمنية اللبنانية خلال العملية أيضا 10 رجال وثماني نساء يعملن على حراسة الشقق التي تستخدم لإيواء الفتيات، ولا يزال "اثنان من الذين يديرون هذه الشبكة متوارييَن عن الأنظار"، بحسب البيان.

وفي بيان ثان الجمعة، أفادت قوى الأمن الداخلي اللبناني أنها اعتقلت طبيبا وممرضة كانا يعملان لصالح الشبكة ويقومان بإجهاض الفتيات.

وجاء في البيان، أنه خلال "التحقيق معهما اعترف الطبيب بإجرائه حوالي 200 عملية إجهاض".

وأوضح المصدر الأمني بدوره أن القوى الأمنية وجدت أيضا "طفلا عمره ثمانية أشهر، هو على الأرجح ابن إحدى الفتيات اللواتي تم إنقاذهنّ".