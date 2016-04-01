"دخلاء على لبنان" يعتدون على مكتب "الشرق الأوسط" ببيروت

تعرض مكتب صحيفة "الشرق الأوسط" في بيروت لاعتداء من قبل مجهولين.

وأفاد شهود أن قرابة 15 شخصاً اقتحموا مكتب الصحيفة التي تصدر من لندن، وخربوا محتوياته مطلقين هتافات وتهديدات وشتائم.

الصحيفة دانت الهجوم في بيان، وحملت السلطات اللبنانية مسؤولية الحفاظ على سلامة العاملين في المكتب.

البيان قال إن الاعتداءات لا تمثل الشعب اللبناني، ولن تؤثر على السياسة التحريرية لصحيفة "الشرق الأوسط" أو استمرارية طباعتها في لبنان.

وبشأن الكاريكاتير المنشور في عدد الجريدة اليوم الجمعة، والذي يتناول الفراغ الرئاسي في لبنان، أكدت الصحيفة احترامها للبنان، موضحة أن الكاريكاتير يضيء على الواقع الذي يمر به لبنان بسبب محاولات الهيمنة عليه وإبعاده عن محيطه العربي.