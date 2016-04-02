أوباما يعترف بمقتل مدنيين في هجمات "الدرون"

اعترف الرئيس الأميركي باراك أوباما، الجمعة، أن طائرات درون المسيرة دون طيار قتلت مدنيين في المناطق التي تشن فيها هجمات.

وقال أوباما إنه "ما من شك في أن مدنيين قُتلوا في الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة بطائرات بلا طيار والتي تستهدف من يُشتبه بأنهم إرهابيون وإن هذه الإجراءات يتم تقييمها بشكل مستمر".

وأضاف أوباما في مؤتمر صحافي في ختام اجتماع قمة بشأن الأمن النووي إن هناك "انتقاداً مشروعاً" للإطار القانوني للهجمات التي تُشن بطائرات بلا طيار و"ما من شك في أنه ما كان يجب سقوط قتلى من المدنيين".

وتستخدم واشنطن هذا النوع من الطائرات لاستهداف متطرفين في أماكن مختلفة منها اليمن، حيث تشن الولايات المتحدة هجمات بواسطة الدرون ضد مقاتلين من تنظيم القاعدة.