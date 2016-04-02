أوباما يندد بمسار أردوغان "المقلق جداً" حيال الصحافة

ندد الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بأشد العبارات، الجمعة، بالمسار "المقلق جداً" الذي ينتهجه نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حيال حرية الصحافة في تركيا.

وقال أوباما، الذي التقى أردوغان مساء الخميس في واشنطن، إنه "ليس هناك أي شك في أن الرئيس أردوغان انتخب مرات عدة وفق عملية ديموقراطية، ولكن أعتقد أن النهج الذي اعتمدوه حيال الصحافة يمكن أن يودي بتركيا إلى مسار من شأنه أن يكون مقلقاً جداً".

وتابع قائلاً: "أؤمن بشدة في حرية الصحافة. وأؤمن بشدة في حرية الدين، ودولة القانون والديموقراطية".

كما لفت إلى أنه "ليس سراً أن هناك بعض الديناميات التي تثير قلقي في تركيا"، مشيراً إلى أنه أبدى مخاوفه هذه "مباشرة" لنظيره التركي.

وتوترت في الأشهر الأخيرة العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، الحليفتان في حلف شمال الأطلسي، بسبب قضايا عدة، بينها حرية التعبير والصحافة، ولكن أيضاً حيال الملف السوري، خصوصاً منذ بدأت أنقرة بشن حملة على التنظيمات الكردية فيما تعتبر واشنطن أن المقاتلين الأكراد هم الأجدى في مكافحة الإرهابيين على الأرض.

وأوضح الرئيس الأميركي أنه "كما هو الحال مع العديد من الأصدقاء والشركاء، ونحن نعمل معهم (الأتراك)، ونتعاون معهم ونقدر جهودهم، وستكون هناك خلافات. وحيثما تكون الخلافات سنعبر عنها، وهذا ما حاولت القيام به هنا".

والخميس وقعت اشتباكات أمام معهد "بروكينغز" الأميركي على هامش كلمة لاردوغان هناك.

وقبل وصول الرئيس التركي، اشتبك مسؤولون في جهاز أمنه مع متظاهرين مؤيدين للأكراد كانوا يحتجون على وجوده في واشنطن.

وهاجم عناصر الأمن أيضاً صحافيين، فركل أحدهم صحافياً حاول تصوير الصدامات.

