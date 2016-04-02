الاتحاد الأوروبي متضامن مع تركيا ضد إرهاب "حزب العمال"

أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، للرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تضامنه" معه بعد الاعتداء الذي أودى بحياة سبعة من عناصر الشرطة ونُسب إلى انفصاليي حزب العمال الكردستاني "المدرج على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية".

وأعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني شخصياً عن تعازيها للرئيس المحافظ وتمنت "الشفاء العاجل" للجرحى الـ27 وذلك على هامش قمة حول الأمن النووي في واشنطن، وفق بيان للمتحدثة باسمها.

وقالت المتحدثة: "باسم الاتحاد الأوروبي نكرر تضامننا الدائم مع تركيا وحكومتها وشعبها، ونؤكد دعمنا التام للتصدي للإرهاب والعنف".

وبدا ذلك كأنه رد على الانتقادات المتكررة لأردوغان حول غض نظر الدول الغربية عن متمردي حزب العمال الكردستاني.

ودعا أردوغان من واشنطن الأسرة الدولية إلى دعم عمل حكومته ضد الانفصاليين الأكراد بعد الاعتداء في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية.

وقال أردوغان: "لم يعد في إمكاننا السماح بذلك". وأضاف: "آمل أن ترى الدول الأوروبية والدول الأخرى الوجه الحقيقي وراء هذه الاعتداءات".

وأوضحت المتحدثة باسم موغيريني أن "السلطات التركية تواجه تحديات صعبة مردها أيضا أعمال العنف التي يقوم بها حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الارهابية".

وشددت على أن "حوارا حقيقيا في إطار عملية تسوية النزاع الكردي هي الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى حل سلمي ودائم"، داعية تركيا إلى "السير مجددا في عملية السلام مع الأكراد التي أعطت مؤخرا نتائج إيجابية وواعدة".

ويعول الاتحاد الأوروبي على تعاون تركيا من أجل البدء بإرسال مهاجرين الاثنين يصلون بطريقة غير شرعية إلى السواحل اليونانية، وذلك في إطار اتفاق مثير للجدل من شأنه أن يوقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي.