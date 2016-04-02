البنتاغون: مثلما قتلنا الزرقاوي سنصل إلى البغدادي

أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) الجمعة أن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي سيلقى مصيره "العادل" في نهاية المطاف، فيما تواصل القوات الأميركية استهداف قيادة التنظيم المتطرف.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل ستيف وارن "إننا نطارده وسنجده". وأضاف المتحدث "مثلما وجدنا مرشده (أبو مصعب) الزرقاوي وقتلناه، ومثلما وجدنا سيد الإرهاب أسامة بن لادن وقتلناه، سنجد البغدادي وسيلقى مصيره العادل".

وجاءت تصريحات المتحدث بعدما استهدف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد المتطرفين في العراق وسوريا عددا من كبار قادة تنظيم داعش خلال الأسابيع الأخيرة، بمن فيهم عبد الرحمن مصطفى القادولي المكنى بحجي إمام، القيادي الثاني في التنظيم المتطرف.

وقال وارن عن البغدادي "لا أعرف إن كانت العدالة ستتخذ شكل صاروخ هيلفاير أو زنزانة مظلمة في مكان ما، لكنه سيلقى مصيره العادل يوما ما".

وكانت وزارة العدل الأميركية عرضت مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لقاء معلومات تقود إلى القادولي، وكان يعتبر خلفا محتملا للبغدادي الذي عرضت مكافحة بقيمة 10 ملايين دولار لقاء القبض عليه.

وقال وارن إن البغدادي يقضي وقته في العراق وسوريا حيث يسيطر التنظيم على مناطق شاسعة.

وأعلن وزير الدفاع اشتون كارتر الأسبوع الماضي أن القوات الأميركية تقوم بـ"تصفية منهجية" لقيادة التنظيم، كذلك قتل عمر الشيشاني أحد أهم قياديي التنظيم العسكريين الشهر الماضي.