السلطات التركية تمنع مهاجرين من العبور إلى اليونان

منع خفر السواحل التركي 63 فلسطينيا وسوريا من العبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، اليوم السبت، في إجراء يدل على حجم المهمة المنوطة بقوات الأمن لإقناع المهاجرين غير القانونيين بأنه لن يسمح لهم بدخول الاتحاد الأوروبي.

ويبدأ يوم الرابع من ابريل تطبيق اتفاقية مثيرة للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تنص على إعادة طالبي اللجوء الذين ترفض طلباتهم إلى تركيا.

وكانت المجموعة التي استوقفتها قوات الأمن، اليوم السبت، تحاول العبور إلى جزيرة ليسبوس اليونانية من بلدة ديكيلي التركية على ساحل بحر إيجة. وأمكن رؤية رجال ونساء وأطفال يجلسون داخل خيمة بيضاء وهم يحجبون وجوههم بينما تتراكم العشرات من سترات النجاة البرتقالية في الخارج.

وكانت تركيا وافقت الشهر الماضي على استقبال كل المهاجرين واللاجئين الذين عبروا بشكل غير قانوني إلى اليونان بعد 20 مارس مقابل حصولها على مساعدات مالية ومنح الأتراك حرية التنقل دون تأشيرات في أوروبا وتسريع وتيرة محادثات انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي.