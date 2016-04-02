الشرطة البلجيكية تعتقل عدداً من المحتجين في بروكسل

اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم السبت، عددا من المحتجين من اليمين ومن المناهضين للعنصرية في بروكسل، في حين شهد حي مولينبيك مواجهة بين قوات الأمن وشبان من الحي الذي تقطنه أغلبية من المسلمين.

وكانت جماعة من اليمين المتطرف قد سعت لتنظيم مظاهرة في مولينبيك الذي خرج منه عدد من المتطرفين الذين نفذوا هجمات باريس.

ودعت جماعة مناهضة للعنصرية لمظاهرة مضادة. ومنعت السلطات المحلية المظاهرتين خوفا من تكرار الاضطرابات التي وقعت الأحد الماضي عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه لتفريق نحو 450 محتجا قالت وسائل إعلام محلية إن الكثيرين منهم من اليمينيين.

وقالت الشرطة إن عددا من المحتجين من اليمين المتطرف وصلوا إلى مولينبيك واعتقل سبعة منهم على الأقل.

وقال متحدث باسم الشرطة "كانت هناك مظاهرة متوقعة من اليمين المتطرف ولذلك تجمعت مجموعة كبيرة من الشبان (المحليين) ومع مرور الوقت وصل العدد إلى ما بين 300 و400 شخص يحيطون بمركز الشرطة".

وكان نحو 200 من رجال الأمن يحرسون مولينبيك، وحدثت مواجهة مع الشبان المحليين الذين ينحدر أغلبهم من دول شمال إفريقيا.

واعتقلت الشرطة شابين من المنطقة. وفي وسط المدينة احتجزت الشرطة نحو عشرة من النشطاء المناهضين للعنصرية الذين تجمعوا قرب مقر البورصة.