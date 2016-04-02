الشرطة التركية تعتقل مشتبها به في تفجير ديار بكر

قالت مصادر أمنية إن السلطات التركية اعتقلت اليوم السبت مشتبها به رئيسيا في تفجير قتل سبعة أشخاص وأصاب 23 في أكبر هجوم من نوعه من شهور في جنوب شرق تركيا الذي تسوده الاضطرابات.

وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن التفجير الذي وقع يوم الخميس في مدينة ديار بكر التي تقطنها أغلبية كردية بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو للمدينة حدد خلالها خططا لمصادرة وإعادة بناء حي تاريخي دمرته الاشتباكات منذ يوليو/تموز.

وقالت مصادر إن الشرطة اعتقلت شخصا تعتقد أنه أوقف سيارة محملة بالمتفجرات وفجرها عندما مرت حافلة صغيرة تحمل ضباط شرطة في شارع مزدحم. واعتقلت الشرطة أمس الجمعة تسعة أشخاص فيما يتصل بالتفجير.

ومن ناحية أخرى استخدم المسلحون أمس السبت سيارة ملغومة لاستهداف موقع عسكري قرب بلدة على الحدود السورية. وقتل مدني وأصيب 13 شخصا بينهم ثلاثة أطفال وجنديان.

وقتل شرطي من وحدة قتالية اليوم السبت في منطقة يوكيسكوفا قرب الحدود العراقية حيث بدأت قوات الأمن عمليات وفرضت حظر تجول على مدار الساعة في 13 مارس/آذار.

ويعاني جنوب شرق تركيا من تصاعد أعمال العنف منذ انهارت في يوليو الماضي هدنة بين حزب العمال الكردستاني والحكومة. وتقول الحكومة إن أكثر من خمسة آلاف من المقاتلين ونحو 400 من الجنود وقوات الشرطة قتلوا.

وتقدر أحزاب المعارضة أن ما بين 500 وألف مدني قتلوا أيضا في المعارك التي تركزت في معظمها في مناطق حضرية ذات كثافة سكانية عالية.