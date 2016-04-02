النمسا: نعتزم نشر جنود على حدودنا مع إيطاليا

قال وزير الدفاع النمساوي هانز بيتر دوسكوزيل في تصريحات نشرتها صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم السبت، إن بلاده تعتزم نشر جنود على معبر برينر الحدودي مع إيطاليا لكبح زيادة متوقعة في تدفق المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى شمال أوروبا.

وقالت النمسا التي اختلفت عن ألمانيا في التعامل مع أزمة المهاجرين إلى أوروبا بفرضها قيوداً على الحدود إنها تستعد لفرض قيود أكثر تشدداً إذا اقتضت الحاجة. لكن كلمات وزير الدفاع صعدت من لهجة الحديث فيما يبدو.

وقال دوسكوزيل للصحيفة: "مع بقاء الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي دون حماية فعالة ستطبق النمسا قريباً قيوداً صارمة للتحكم في الحدود. هذا يعني إجراءات تحكم مشددة على الحدود عند (معبر) برينر وبوجود جنود".

وأضاف أن الجنود يمكنهم تعزيز الحماية على الحدود والمساعدة في تسجيل المهاجرين وفي الجهود الإنسانية وكذلك في عمليات الترحيل.

وتخشى فيينا من ظهور طرق جديدة للهجرة عبر بلغاريا أو ألبانيا مع استمرار عمليات العبور من ليبيا إلى إيطاليا عبر المتوسط وذلك بعد إغلاق الطريق الرئيسي الذي يمر عبر البلقان والنمسا إثر القيود التي فرضتها النمسا على حدودها.

ومن المقرر أن تسري بعد غد الاثنين اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا مقابل مزايا سياسية ومالية لأنقرة بما قد يغلق الطريق الرئيسي الذي استخدمه مليون مهاجر في العبور من بحر إيجه إلى اليونان العام الماضي.

ويساعد الجيش النمساوي بالفعل قوات الشرطة في التعامل مع المهاجرين على الحدود.