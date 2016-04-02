اليونان تستعد لإبعاد حوالي 750 مهاجراً إلى تركيا

تستعد اليونان لإبعاد حوالي 750 مهاجرا إلى تركيا اعتبارا من الاثنين بموجب الاتفاق الموقع بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، والهادف إلى تقليص تدفق اللاجئين، حسب ما ذكرت، السبت، وكالة الأنباء اليونانية "إيه أن إيه".

ولم يؤكد أي مصدر رسمي الخبر لكن العملية ستمتد على 3 أيام بين جزيرة ليسبوس ومرفأ ديكيلي التركي، بحسب الوكالة.

وقال يورغوس كيرتسيس، المتحدث باسم وحدة تنسيق اللاجئين في اليونان، لوكالة فرانس برس، إن "التحضيرات جارية" دون إعطاء تفاصيل.

وتابع المصدر أن وكالة فرونتكس الأوروبية استأجرت سفينتين تركيتين من أجل العملية، وأن رجال أمن سيواكبون المهاجرين.