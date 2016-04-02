تركيا تبني مركزين لاستقبال مهاجرين مبعدين من أوروبا

تعمل تركيا على تهيئة مركزين لتسجيل المهاجرين الذين تتم إعادتهم من اليونان بموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة، والذي يدخل حيز التنفيذ الاثنين، كما أعلن عدد من المسؤولين، السبت.

وتنتظر تركيا عودة اللاجئين من سوريين وغيرهم الذين عبروا بحر ايجه باتجاه اليونان أي الاتحاد الأوروبي، بموجب الاتفاق المثير للجدل الذي وقع في 20 مارس، لكن التفاصيل المتعلقة بشروط إعادة اللاجئين فيه نادرة.

والهدف من الاتفاق وقف تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

وبدأت أشغال في منتجع شيشما في محافظة أزمير الواقع قبالة جزيرة خيوس إحدى الوجهات المفضلة لعدد كبير من المهاجرين، على حد قول رئيس البلدية.

وأكد رئيس البلدية محيي الدين دالغيتش لوكالة أنباء الأناضول تمديد مجاري المياه والكابلات الكهربائية في مساحة 500 متر مربع قرب المرفأ، ستستخدم كمركز. وسيضم خياما يمكن للموظفين فيها أخذ بصمات المهاجرين وتسجيلهم، وكذلك الطواقم الطبية.