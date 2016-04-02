كوريا الشمالية تختبر نظاماً صاروخياً جديداً

أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية السبت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون أشرف على تجربة ناجحة لنظام جديد مضاد للطيران.

وهذه التجربة هي الأخيرة من سلسلة اختبارات لصواريخ أجرتها بيونغ يانغ مؤخراً، بينما يتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الوكالة إن كيم "قاد اختبار نظام مضاد للطيران موجه (...) واطلقت تحت إشرافه قذائف مضادة للطيران وأصابت بدقة أهدافاً جوية وهمية".

وأضافت أن كيم جونغ-أون "عبر عن ارتياحه الكبير لهذا الاختبار الذي تكلل بالنجاح"، ورأى أنه دليل واضح جديد على نمو القدرة الدفاعية للبلاد بسرعة.

وفي سيول قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً مضاداً للطائرات الجمعة من مدينة سوندوك شرق البلاد.