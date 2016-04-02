مسلحون يخطفون 4 بحارة قبالة ماليزيا

خطف مسلحون يستقلون زورقا سريعا 4 ماليزيين كانوا على متن سفينة قبالة ماليزيا، في منطقة ينشط فيها متطرفون إرهابيون من جماعة أبو سياف، وفق ما أعلنت الحكومة الماليزية، السبت.

وهذه الحركة المتطرفة الفلبينية التي نفذت هجوما مماثلا قبل بضعة أسابيع، قد تكون نفذت هذه العملية التي حصلت قبالة الساحل الشرقي لولاية صباح.

وقال المتحدث باسم الجيش الفلبيني فيلمون تان لوكالة فرانس برس "سواء خطفوا بيد جماعة أبو سياف أو اقتيدوا إلى الفلبين، فإن المعلومات ما زالت تحتاج إلى تأكيد".

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن "ماليزيا تدين بشدة هذا العمل الهمجي"، مضيفة أنها ستتعاون بشكل وثيق مع السلطات الفلبينية.

وقال المسؤول في شرطة ولاية صباح عبدالرشيد هارون "أفرج عن 5 آخرين كانوا على متن السفينة، بينهم مواطنون بورميون وإندونيسيون".