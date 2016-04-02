مشروع قانون بلجيكي لإلزام المقيمين بالقيم الأوروبية

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن نية الحكومة البلجيكية بالتقدم بمشروع قانون يفرض على الأفراد غير الأوروبيين والراغبين في الإقامة ببلجيكا التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بموافقتهم على القيم المحلية والأوروبية.

يأتي ذلك فيما أعدت السلطات البلجيكة في أهم مطاراتها منطقة مؤقتة لاستقبال المسافرين وأجرت بعض الاختبارات وذلك في أعقاب التفجيرات التي وقعت في 22 من الشهر الماضي.

وكانت السلطات البلجيكية وعدت بفتح المطار بشكل كلي إلا أن عدم التوصل إلى اتفاق حول طريقة تفتيش المسافرين بين الشرطة والحكومة حال دون ذلك.

لكن شرطة المطار هددت بالإضراب بسبب ما اعتبرته تراخياً في إجراءات الأمن. وحل الطرفان خلافهما بعد مباحثات بين نقابات تمثل الشرطة والحكومة مساء الجمعة.

وتريد الشرطة الاتحادية التي يعمل ضباطها في المطار أن يتم فحص المسافرين خارج منطقة المغادرة الجديدة. لكن سلطات المطار تقول إن هذا سيجعل المسافرين ينتظرون لفترات طويلة وسيعني ببساطة نقل التهديد الأمني من داخل المنطقة إلى خارجها.

وقال وزير الدفاع ستيفن فانديبوت للتلفزيون البلجيكي: "من المهم الوصول للتوازن المطلوب بين المصالح الاقتصادية والاعتبارات الأمنية".