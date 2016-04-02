مقتل شخص في اشتباكات مخيم عين الحلوة الفلسطيني بلبنان

قال شهود من رويترز ووسائل إعلام إن شخصاً قتل وأصيب آخرون في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بجنوب لبنان بعد اشتباك جماعتين سياسيتين متناحرتين للمرة الثانية خلال أسبوع.

وكان رجلان قد قُتلا بالرصاص في نفس المخيم يوم الاثنين بسبب توترات بين أعضاء حركة فتح الفلسطينية وجماعة متطرفة.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن حسين عثمان عضو فتح قُتل في اشتباك أمس الجمعة.

وقال شاهد من رويترز إن إطلاق النار اندلع مجددا صباح اليوم السبت بعد أن هدأ أثناء الليل أمس الجمعة.

ويقع مخيم عين الحلوة قرب مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان وكثيرا ما شهد نزاعات بين الفصائل تحولت إلى عنف دام.

ولا تخضع المخيمات الفلسطينية في لبنان لسلطة أجهزة الأمن اللبنانية.