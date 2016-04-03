إسرائيل تضيف 3 أميال بحرية لنطاق عمل صيادي غزة

وَسعت إسرائيل اليوم الأحد المساحة التي تسمح فيها لصيادي غزة بممارسة عملهم في البحر في عدة مناطق قبالة قطاع غزة الذي تديره حركة حماس.

وجرى توسيع رقعة صيد الأسماك من مساحة بعرض 6 أميال بحرية (11 كيلومترا) إلى 9 أميال (16 كيلومترا) قبالة سواحل وسط غزة وجنوبها، وهي خطوة قالت السلطات الإسرائيلية إنها ستؤدي لصيد أوفر في المياه العميقة حيث يوجد وفرة في الأسماك.

وتفرض إسرائيل حصارا بحريا على غزة، بسبب ما تقول إنها أسباب أمنية تشمل تهريب السلاح لصالح حركة حماس. وستظل مساحة الصيد قبالة المنطقة الشمالية من القطاع على مقربة من حدود إسرائيل عند 6 أميال بحرية.

واشتكى الفلسطينيون من عمليات اعتراض واعتقال إسرائيلية لصيادين ضلوا طريقهم من المنطقة ومصادرة القوارب والمعدات.

ووصف نزار عَيَاش رئيس اتحاد صيادي غزة هذا التوسيع بأنه غير كاف، مشيرا إلى أن اتفاقات السلام المؤقتة المُبرمة في أوسلو مع الفلسطينيين تدعو لأن تكون المنطقة بعرض 20 ميلا بحريا (37 كيلومترا) في البحر المتوسط.