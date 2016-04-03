اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية الخليج وكيري في البحرين

صرح الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأحد، أن وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون سيعقدون اجتماعاً مع وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في مملكة البحرين يوم الخميس القادم، للتحضير للقمة الخليجية- الأميركية التي ستعقد بالرياض في 21 أبريل القادم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بحسب الموقع الرسمي لمجلس التعاون الخليجي.

وقال الزياني إن الاجتماع سيبحث نتائج مجموعات العمل المشكلة بناء على نتائج قمة كامب ديفيد في مايو 2015 لتدارس تعزيز العلاقات الخليجية -الأميركية في مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية.

وأضاف ان الاجتماع سيتناول تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود التي تبذل لتسوية الصراعات الدائرة في سوريا واليمن والعراق وليبيا، ومكافحة الإرهاب بكافة تنظيماته، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.