تظاهرة مؤيدة لاستقبال اللاجئين على حدود النمسا وإيطاليا

تظاهر مئات الإيطاليين والنمساويين الأحد على الحدود بين البلدين، تعبيرا عن احتجاجهم على القيود الموضوعة للحد من تدفق اللاجئين إلى النمسا، وأعلنت الشرطة النمساوية أن مواجهات جرت بين عناصرها والمتظاهرين.

وكان المتظاهرون من الجهتين اتفقوا على الالتقاء عند معبر برينر الجبلي بين البلدين على ارتفاع حوالي 1300 متر، وبلغ عددهم نحو 500 بحسب الشرطة، وألفا وفقا لمنظمي التظاهرة.

ويتوقع أن يشهد هذا المعبر الحدودي قريبا إجراءات مراقبة مشددة للحد من تدفق اللاجئين غير الشرعيين إلى النمسا، بحسب ما اعلنت الحكومة النمساوية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها: "أوقفوا الحروب ولا توقفوا الناس" و"لا يوجد مهاجر غير شرعي" و"افتحوا الحدود". وقد تجمعوا تلبية لدعوة مجموعات دعم إيطالية للاجئين. ورفعت لافتة كتب عليها "اهلا وسهلا" على مدخل المعبر على الجهة النمساوية.

واعلن متحدث باسم الشرطة النمساوية أن قوات الشرطة استخدمت رذاذ الفلفل لصد مجموعة من المتظاهرين حاولت اختراق طوق أقامته.

وأضاف المصدر أن عناصر الشرطة تعرضوا للرشق بالحجارة والزجاجات وحصل تدافع مع متظاهرين كانوا يحاولون إغلاق خط سكة الحديد في المعبر. وأصيب شرطيان بجروح كما اعتقل متظاهر بحسب الشرطة النمساوية، فيما أصدرت منطقة التيرول النمساوية بيانا أعلنت فيه أن 5 شرطيين اصيبوا بجروح.

وكان وزير الدفاع النمساوي هانس بيتر دونسكوزيل أعلن في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية نشرت السبت أن الحكومة عازمة على فرض "مراقبة شديدة" يشارك فيها الجنود عند معبر برينر.