بالفيديو.. حريق هائل في وزارة الدفاع الروسية

اندلع حريق ضخم في مقر وزارة الدفاع الروسية يوم الأحد. وقالت وكالة إنترفاكس إنه من غير المستبعد أن يكون الحريق متعمداً.

وأعلن مصدر مسؤول من وزارة الدفاع أن حريقاً قد شبّ في الطابق الثالث لمبنى مكون من 8 طوابق، وبلغ تصنيف شدة الحريق الدرجة الثالثة، بحسب مراسل "العربية" في موسكو، مازن عباس.

وتمكنت فرق الإطفاء من إجلاء 50 شخصاً كانوا في المبنى. ويعمل 250 عنصراً من فرق الإطفاء على إخماد الحريق.

وفي تطور، نقلت وكالة إنترفاكس عن مسؤول في وزارة الدفاع الروسية تأكيده بالسيطرة على الحريق، والعمل على إطفاء النيران المشتعلة في المبنى الذي يعود تاريخ تشييده إلى عام 1792 ميلادية.

وذكرت الوكالة أن الحريق أتى على نحو 3500 متر مربع من مبنى وزارة الدفاع.

ومن جانبها، قالت الأجهزة الأمنية في موسكو إن الحريق اندلع حوالي الساعة 11:10 صباحا بالتوقيت المحلي.