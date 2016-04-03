ضبط شخص تسلل للبيت الأبيض بعد تسلقه السياج

أعلن متحدث باسم الخدمة السرية الأميركية أن متسللاً ألقى حقيبة تُحمل على الظهر من فوق سياج البيت الأبيض ثم تسلق السياج بعد ذلك قبل أن يعتقله أفراد الخدمة السرية.



وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية المكلف بحماية الرئيس الأميركي، روبرت هوباك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن "المتسلل اعتُقل على الفور بعد تسلق السياج الشمالي عند مقر إقامة الرئيس. كما اتُهم بالدخول غير القانوني ونُقل إلى مقر إدارة شرطة العاصمة".



ولم يعلن هوباك على الفور اسم الشخص المعتقل.



وكان الرئيس باراك أوباما في واشنطن لحضور قمة للأمن النووي يومي الجمعة والسبت. ولم يُعرف بشكل فوري ما إذا كان أوباما موجوداً في البيت الأبيض عندما تسلق هذا الشخص السياج.



ولم يصدر عن الخدمة السرية ما يشير إلى أن حقيبة الظهر الخاصة بالمتسلل كانت تحتوى على أي أسلحة.