أميركا.. قتيلان و35 مصابا بحادث قطار في فيلادلفيا

قال مسؤولون إن قطار ركاب يتبع شركة القطارات الأميركية أمتراك ويقل نحو 330 شخصا انحرف عن القضبان إثر اصطدامه بحفار إلى الجنوب من فيلادلفيا الأحد فقتل شخصان وأصيب نحو 35.

ووقع الحادث في تشستر في بنسلفانيا على بعد نحو 25 كيلومترا جنوبي غربي فيلادلفيا وهو الأحدث في سلسلة من الوقائع المرتبطة بالشركة الأميركية وجرى على مسافة بضعة كيلومترات جنوبي موقع حادث انحراف قطار عن القضبان قتل فيه ثمانية أشخاص عام 2015.

وأفاد ترافيس توماس مدير خدمات الإطفاء في تشيستر بأن القطار المتجه من نيويورك إلى سافانا بولاية جورجيا اصطدم بمركبة على القضبان. وقالت أمتراك إن تلك المركبة كانت حفارا.

وقال مسؤولون إن القتيلين موظفان في أمتراك.

وقال توماس إن 35 شخصا نقلوا لمستشفيات لكن ليس بينهم مصابون بجروح خطيرة. وقالت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر إن نحو نصف المصابين خرجوا من المستشفى.