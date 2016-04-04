تركيا.. توقيف المتهم بقتل طيار السوخوي الروسية

أفادت وكالة دوغان التركية للأنباء الأحد أن السلطات التركية وضعت قيد التوقيف الاحترازي رجلا تركيا تتهمه موسكو بأنه قتل طيارا عسكريا روسيا بعد أن قذف نفسه من قاذفته إثر إصابتها بنيران مقاتلة تركية في نوفمبر.

وقالت الوكالة إن ألب أرسلان جيليك الذي اعتقل في نهاية مارس في مطعم بمدينة أزمير المطلة على بحر إيجه، وضع قيد التوقيف الاحتياطي مع ستة مشبوهين آخرين.

وكانت الشرطة دهمت المطعم بعد تلقيها إخبارية واعتقلت جيليك وحوالي عشرة أشخاص آخرين بعد أن ضبطت بحوزتهم بندقية كلاشنيكوف ومسدسين وذخيرة.

ولم يحدد بعد موعد محاكمته بتهمة حيازة سلاح ناري من دون ترخيص.

وتتهم روسيا جيليك بقتل الطيار اوليغ بيشكوف بدم بارد أثناء هبوطه بالمظلة على الأرض بعد إسقاط طائرته.

وتسبب إسقاط طائرة السوخوي-24 الروسية بأزمة غير مسبوقة في العلاقات بين أنقرة وموسكو.

ومع أن توقيف جيليك تم بناء على حيازته سلاحا ناريا بدون ترخيص وليس بسبب دوره في مقتل الطيار الروسي، إلا ان محاميه يؤكد أن اعتقال موكله دافعه سياسي.

ويقاتل جيليك، وهو ابن سياسي محلي مرموق من حزب الحركة القومية، منذ 2014 في صفوف القوات التركمانية في سوريا.