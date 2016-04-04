400 ألف سوداني بحاجة لمساعدة غذائية عاجلة

أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأحد أن حوالى 400 ألف شخص في السودان سيحتاجون لمساعدة غذائية بسبب شح الأمطار الناجم عن ظاهرة "إل نينو" المناخية.

وظاهرة ال نينو هي ظاهرة مناخية خطرة تحدث مرة كل سنتين إلى سبع سنوات وتؤثر على نظام هطول الأمطار مما ينعكس جفافا في مناطق وأمطارا غزيرة في مناطق أخرى.

وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان ماركو كافالكانتي "نقدر بحوالى 400 ألف عدد الأشخاص الذين سيحتاجون إلى مساعدة" بسبب انخفاض معدل المتساقطات في بعض مناطق السودان.

وأوضح أن المناطق الأكثر تأثرا بالجفاف هي شرق السودان وشرق دافور ووسط كردفان.

وأضاف أن البرنامج بحاجة إلى موازنة إضافية بقيمة 10,9 مليون يورو لتوفير المساعدات الغذائية اللازمة لسد الاحتياجات الناجمة عن هذه الظاهرة.

ويضاف هؤلاء الأشخاص الـ400 ألف الى 3,8 مليون نسمة في السودان كان برنامج الأغذية العالمي رصد لهم موازنة في 2016 لمساعدتهم غذائيا وغالبيتهم في مناطق تشهد نزاعات مسلحة.