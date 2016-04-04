45 كغم ذخائر بمنزل الفرنسي الموقوف في هولندا

عثر على 45 كيلوغراما من الذخائر في شقة بروتردام (غرب هولندا) اعتقل داخلها الفرنسي أنيس بحري البالغ 32 عاما في أواخر مارس بناء على طلب من باريس، بعد الاشتباه بتدبيره هجوما، وفق ما أعلنت النيابة الهولندية الاثنين.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة الهولندية فيم دو برون "عثرنا على نحو 45 كيلوغراما من الذخائر، بما في ذلك نوعان من الرصاص المستخدم في بنادق كلاشينكوف".

ورفض كشف مزيد من المعلومات حول نتائج العملية، لكنه أشار إلى أنه لم يعثر على أسلحة أو متفجرات.

واعتقل بحري، المولود في مونروي شرق باريس، والذي يسكن في فال دو مارن في المنطقة الباريسية، في 27 مارس في روتردام (هولندا) بناء على طلب باريس.

ويعتقد أن تنظيم داعش كلفه بتنفيذ هجوم في فرنسا بمساعدة رضا كريكت الذي اعتقل قبل أيام.

وبعد اعتقاله، وجهت إلى كريكت تهمة "المشاركة في عصابة مجرمين إرهابيين"، ما يعني أنه كان في طور الإعداد لجريمة اعتداء أو أكثر ضد أشخاص.

ويشتبه بأن كريكت وبحري زارا سوريا "بين أواخر 2014 واوائل 2015،" وفق ما أوضح النائب العام الفرنسي فرنسوا مولانس. ومنذ عودتهما، تم الاشتباه بأنهما "قاما بجولات ذهاب وإياب بين فرنسا وبلجيكا وهولندا".

وكان بحري رفض تسليمه لباريس، وسيبقى في السجن حتى يوافق القضاء على الطلب الذي تقدمت به فرنسا لتسلمه.

وهذه القضية منفصلة عن التحقيق في اعتداءات باريس وبروكسل، رغم وجود صلات بين المنفذين.