إعلان حظر تجول ببلدة بجنوب شرق تركيا مع تجدد الاشتباكات

قالت مصادر أمنية إن تركيا أعلنت حظر تجول في بلدة سلوبي بجنوب شرق تركيا اليوم الثلاثاء بعد أن شن مقاتلون أكراد هجوما صاروخيا على مركبة مدرعة تابعة للشرطة مما أسفر عن مقتل شرطي وإصابة أربعة.

وقال شهود إن إطلاق نار اندلع في البلدة الواقعة قرب الحدود العراقية أثناء الليل في حين اندلعت اشتباكات في أماكن أخرى في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية. ويعاني جنوب شرق تركيا من أسوأ أعمال عنف منذ عقدين بعد تصاعد الصراع في يوليو تموز الماضي.

وانهارت محادثات السلام مع عبد الله أوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون العام الماضي واستبعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس الاثنين إحياءها وتوعد بالقضاء على أعمال العنف.

وقال شهود إنه في سلوبي أعلنت السلطات المحلية حظر تجول من الرابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0130 بتوقيت جرينتش) في إعلان عبر مكبرات الصوت من مآذن المساجد وعربات الشرطة.

وذكرت مصادر أمنية أنه في بلدة نصيبين قرب الحدود السورية المطبق فيها حظر تجول منذ ثلاثة أسابيع قتل هجوم صاروخي لحزب العمال الكردستاني ضابطا في الجيش برتبة ميجر وضابطا آخر أمس الاثنين.

وأضافوا أن شرطيين أصيبا في هجوم بقنبلة على مركبتهما المدرعة أمس في منطقة ليجي بإقليم ديار بكر.

وقتل أكثر من 40 ألفا في الصراع منذ أن حمل حزب العمال الكردستاني السلاح عام 1984. ويقول الحزب إنه يقاتل من أجل حكم ذاتي للأكراد وتصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على أنه منظمة إرهابية.