اختيار ابن الملا عمر لمنصب كبير في "طالبان"

قال الناطق باسم حركة طالبان قاري يوسف أحمدي إن الحركة اختارت الاثنين، ابن الملا محمد عمر المؤسس الراحل للحركة لرئاسة لجنة عسكرية كما اختارت عمه عضواً في مجلس شورى الحركة المسؤول عن صنع القرارات.

وأوضح الناطق أنه تم استدعاء الملا محمد يعقوب الابن الأكبر للملا عمر وعمه الملا عبد المنان إلى مجلس شورى الحركة أو مجلس القيادة.

ومن المرجح أن يؤدي تعيين اثنين من أقرب أقرباء مؤسس الحركة إلى تعزيز موقف الزعيم الحالي لـ"طالبان" أختر منصور الذي مازال يواجه معارضة من بعض الفصائل داخل الحركة بعد توليه الزعامة في العام الماضي.

واختير يعقوب الذي لا يزال اسم أسرته يحتل مكانة مرموقة بين أعضاء الحركة، رئيساً للجنة العسكرية لـطالبان لـ 15 إقليماً أفغانياً.

وقال أحمدي: "قبلا مسؤولياتهما الجديدة وشرعا في ممارسة عملهما اليوم".

ويأتي ضم الرجلين إلى مجلس شورى الحركة بعد قرابة سبعة أشهر من تخليهما عن اعتراضهما على زعامة منصور في أعقاب التأكد العام الماضي بأن الملا عمر توفي قبل عامين تقريباً وتم التعتيم على نبأ وفاته.

وقال عضو في "مجلس شورى طالبان" طلب عدم الافصاح عن هويته: "عرض منصور منذ وقت طويل مناصب رفيعة وعضوية المجلس على الملا عبد المنان والملا يعقوب. لكن تعيينهما رسمياً تم اليوم بعد موافقة مجلس الشورى".

وقال مسؤولون في طالبان في العام الماضي إن أفراداً من أسرة الملا عمر طالبوا في البداية بمنح يعقوب زعامة الحركة لكنهم وافقوا على إعلان الولاء لمنصور الذي ظل نائباً للملا عمر لفترة طويلة بعد موافقته على قائمة مطالبهم.

وأثار التعيين المفاجئ لمنصور استياء شديداً بين بعض المتشددين الذين يعتقدون أنه خدع الحركة فيما يتعلق بوفاة الملا عمر كما يعتقدون أيضاً أنه يخضع لسيطرة باكستان.

وأشارت تقارير واسعة الانتشار في العام الماضي إلى تعرض منصور لإصابة بالغة في تبادل لإطلاق نار مع خصومه لكن «طالبان» نفت صحة هذه التقارير وبثت تسجيلاً صوتياً قالت إنه لمنصور لتثبت عدم تعرضه لأي أذى.