الأردن يسلم السفير الإسرائيلي مذكرة احتجاج

سلمت السلطات الأردنية مذكرة احتجاج رسمية للسفارة الإسرائيلية في عمّان، تحمل فيها السلطات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، مسؤولية سلامة المسجد الأقصى الشريف.

وأعرب الأردن عن احتجاجه الشديد على تكرار اقتحام المتطرف يهودا غليك للمسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف، مشدداً على إيقاف الاقتحامات للأماكن المقدسة.

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، إن وزارة خارجية بلاده وشؤون المغتربين أرسلت مذكرة احتجاج للسفارة الإسرائيلية في البلاد تحمل فيها السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامة المسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف.

وأكد الوزير أن الأردن سيواصل كل الجهود الدبلوماسية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات وردعها، داعياً المجتمع الدولي ومنظماته للتصدي لهذه الأعمال الإسرائيلية ووقفها.

ورفضت المذكرة اقتحامات المتطرف غليك، ومحاولات تغيير الوضع التاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك-الحرم القدسي الشريف، والمساس بالوصاية والرعاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية، وجميع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأماكن المقدسة.

وطالب الأردن في المذكرة، بوقف التصرفات الاستفزازية التي تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية.

وحمّلت المذكرة، إسرائيل مسؤوليتها بهذا الخصوص بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومعاهدة السلام بين البلدين.