الإمارات.. السجن والإبعاد بحق 4 جواسيس لحزب الله وإيران

قضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في الإمارات الاثنين بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن الدولة بعد انقضاء العقوبة على ثلاثة متهمين من الجنسية العربية والكندية في قضية مرتبطة بحزب الله اللبناني بتهمة إنشاء وإدارة مجموعة ذات صفة دولية داخل الدولة وإدارة مجموعة تابعة لحزب الله اللبناني بداخل الدولة دون ترخيص من الحكومة قبل تاريخ 12 أكتوبر 2014. حسب ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وأفادت صحيفة "الاتحاد" بأن المحكمة الاتحادية العليا قضت حضورياً على جاسم رمضان البلوشي بالسجن 3 سنوات على ما أسند إليه من اتهامات تتعلق بالتخابر لمصلحة إيران، وتزويد ضابط مخابرات يعمل في القنصلية الإيرانية بمعلومات سرية ومحظورة عن شخصيات مقيمة في الإمارات.

وكشف تقرير المختبر الجنائي في أبوظبي الذي تم الكشف عن تفاصيله في جلسة سابقة للمحكمة عن محتويات الأجهزة التي ضبطت في حوزة المتهم، والتي أظهرت تبادل المعلومات بينه وضابط الاستخبارات الإيراني.

وفي قضية منفصلة، حكمت المحكمة على كل من سهيل نايف غريب (كندي الجنسية) وأسعد أمين قانصو وأحمد إبراهيم قانصو ( لبنانيان) بالحبس 6 أشهر والإبعاد عن البلاد بعد إدانتهم بالتجسس على المنشآت الحيوية في الدولة، وتزويد عناصر تنتمي لحزب الله الإرهابي بمعلومات سياسية واقتصادية واجتماعية، وتضمنت المعلومات سياسة الدولة في التعامل مع اللبنانيين المقيمين.