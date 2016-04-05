بعد مفاوضات شاقة.. كلينتون وساندرز بمناظرة في نيويورك

توصل المتنافسان على ترشيح الحزب الديموقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية هيلاري كلينتون وبيرني ساندرز بعد مفاوضات شاقة، إلى اتفاق على إجراء مناظرة تلفزيونية في بروكلين الأسبوع المقبل قبل أيام من الانتخابات التمهيدية المقررة في ولاية نيويورك.

وأعلنت شبكة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية التي ستبث هذه المناظرة أن المرشحين الديموقراطيين اتفقا إثر مفاوضات مضنية استمرت أياما عديدة على التواجه في 14 أبريل قبل الانتخابات التي ستجرى في هذه الولاية الواقعة شمال شرق الولايات المتحدة في 19 أبريل.

وكان فريق السناتور ساندرز كرر الأسبوع الماضي طلبه لمناظرة جديدة مع كلينتون، من دون جدوى، إلى أن تم التوصل لاتفاق الاثنين.

وكان ساندرز وكلينتون التقيا للمرة الأخيرة في التاسع من مارس، ويفترض أن تنظم مناظرتان في نيسان مايو، لكن لم يحدد موعد ومكان هذين اللقاءين الجديدين. وقد طلب ساندرز أن تنظم إحداهما في ولاية نيويورك.

وقال مايكل بريغز الناطق باسم السناتور عن فيرمونت "نحن سعداء لأنها وافقت في نهاية المطاف". من جهته، أكد براين فالون الناطق باسم كلينتون في تغريدة "بروكلين في 14 أبريل. تم الاتفاق".

ونيويورك هي ثاني أكبر انتخابات تمهيدية وتشمل 247 مندوبا، بعد كاليفورنيا حيث سيجري الاقتراع في السابع من يونيو (475 مندوبا).

وساندرز مولود في بروكلين بينما شغلت كلينتون التي تتحدر من ولاية ايلينوي مقعد مجلس الشيوخ لولاية نيويورك من 2001 إلى 2009.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد كينيبياك في نهاية الأسبوع الماضي أن كلينتون تتمتع بتأييد 54% في نوايا التصويت، مقابل 42% لساندرز.