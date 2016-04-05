بوتين يدعو باكو ويريفان إلى احترام وقف إطلاق النار

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أرمينيا وأذربيجان إلى احترام وقف إطلاق النار في منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها، والذي أعلنه طرفا النزاع قبل بضع ساعات بعد أربعة أيام من المواجهات العنيفة التي خلفت 64 قتيلا.

وخلال مشاورات هاتفية مع نظيريه الأرميني سيرج سركيسيان والأذري إلهام علييف، "دعا (بوتين) الجانبين إلى ضمان الوقف التام للمعارك واحترام وقف إطلاق النار في شكل عاجل"، بحسب بيان للكرملين.

وأعرب بوتين عن "قلقه البالغ حيال هذه المواجهات واسعة النطاق التي أسفرت عن عدد كبير من الضحايا"، مؤكدا أن روسيا ستواصل اتخاذ "كل مبادرات الوساطة اللازمة بهدف تطبيع الوضع".

وخلال هذه المشاورات التي جاءت "بمبادرة روسية"، شدد بوتين أيضا على "أهمية إحياء عملية التفاوض بين يريفان وباكو بهدف إيجاد حلول تتيح تسوية سلمية لمشكلة ناغورني قره باغ"، بحسب البيان.

وأعلنت أذربيجان وسلطات ناغورني قره باغ التي تدعمها أرمينيا في وقت سابق الثلاثاء التوصل إلى وقف لإطلاق النار إثر أربعة أيام من المواجهات في هذه المنطقة الاستراتيجية في القوقاز.