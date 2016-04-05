تركيا تضبط 2 من داعش بالقرب من الحدود السورية

قال مسؤولون الاثنين إن السلطات التركية ألقت القبض على اثنين يعتقد أنهما من أعضاء تنظيم داعش بالقرب من الحدود السورية للاشتباه في محاولتهما تنفيذ تفجير انتحاري.

وقال بيان لمكتب حاكم إقليم غازي عنتاب جنوب شرق البلاد إن الرجلين في قائمة المطلوبين الخاصة بوزارة الداخلية وإنهما احتجزا يوم الجمعة في الإقليم. وأضاف البيان أنه يعتقد أنهما كانا يخططان لتنفيذ تفجيرات انتحارية في غازي عنتاب أو مدن أخرى.

وأكد البيان أن الرجلين اعتقلا مع شخصين آخرين كانا يستعدان لتنفيذ تفجيرين انتحاريين. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية بشكل منفصل اعتقال الأربعة.

ويقع غازي عنتاب على مقربة من الحدود السورية ويوجد جزء منه عبر الحدود من بلدة جرابلس السورية التي يسيطر عليها داعش.

وفرضت تركيا التي تواجه العديد من التهديدات الأمنية حالة التأهب القصوى بعد تعرضها لأربعة تفجيرات انتحارية منذ بداية العام اتهمت داعش عن اثنين منها.

وتقاتل تركيا داعش في سوريا والعراق المجاورتين في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. كما تحارب أيضا المقاتلين الأكراد في جنوب شرق البلاد بعد أن أدى انهيار وقف إطلاق النار الذي استمر عامين ونصف العام في يوليو الماضي لأسوأ موجة عنف تشهدها البلاد منذ التسعينيات.