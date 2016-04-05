شبكة إسرائيلية فلسطينية تبيع لحوماً بشهادات مزيفة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تمكنت الاثنين من تفكيك شبكة إسرائيلية-فلسطينية تبيع لحوماً مهربة تم استيرادها من أميركا الجنوبية وتزويدها بشهادات بيطرية مزيفة وتواريخ صلاحية خاطئة، كانت تقدم في مطاعم إسرائيلية كبيرة منذ أشهر.

وقالت الشرطة إنها اعتقلت بعد أشهر من التحقيق تسعة إسرائيليين وفلسطينيين يشتبه في أنهم جزء من شبكة كبيرة لتهريب اللحوم.

وبحسب التحقيقات، فإن مستورداً فلسطينياً كان يقوم بشراء لحوم من أميركا الجنوبية بدعوى بيعها في فلسطين. وتصل البضاعة المجمدة إلى ميناء حيفا (شمال إسرائيل) ثم يتم تخزينها في مستودع في الرام في الضفة الغربية المحتلة قرب القدس.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري في بيان إنه كان يتم تهريب اللحوم إلى منطقة عطروت الصناعية قرب القدس لتزييف شهادات طبية بيطرية، وشهادات ذبح حلال على الطريقة اليهودية (كاشير) وأيضاً وضع تواريخ صلاحية جديدة وتغليف اللحوم وبيعها لمطاعم شهيرة في إسرائيل بما في ذلك في مدينة تل أبيب.

وأشار البيان إلى أنه كان يتم تهريب اللحوم إلى الجانب الإسرائيلي باستخدام شاحنات "مزدوجة الصناديق" ما سمح بدخولها عبر الحواجز العسكرية الإسرائيلية دون عوائق.

وأشارت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية إلى أنه سيتم التحقيق مع أصحاب المطاعم والتجار والزبائن وأنه سيتم اعتقال آخرين مرتبطين في هذه القضية.

وصادرت الشرطة أيضاً نحو 30 طناً من اللحوم وعشرات آلاف الشواكل بالإضافة إلى شاحنات وسيارات التهريب.