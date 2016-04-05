فرنسا.. مناورات لحماية كأس أوروبا من هجمات محتملة

أجرت مدينة بوردو الفرنسية مساء أمس الاثنين، تدريبات لمكافحة الإرهاب، شارك فيها جهازا الشرطة والإطفاء بنحو 600 عنصر.

وتجمع المشاركون في ثاني أكبر ساحة في المدينة، وذلك بحضور وزيري الداخلية والصحة.

وتهدف التدريبات إلى اختبار تفاعل قوى التدخل والإغاثة والخدمات الصحية في حال حدوث هجوم.

وتوزّع المشاركون إلى مجموعتين، الأولى شهدت تدخل القوات الفرنسية الخاصة في مواجهة سيناريو محتمل فيه ثلاثة إرهابيين مسلحين.

أما المجموعة الثانية والمتعلقة بالجانب الصحي، فشكلت مركز استجابة للطوارئ، بهدف تقييم قدراتهم على الإخلاء ودعم عدد كبير من الضحايا يفوق قدرة مرافق الرعاية الاعتيادية.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اختيار ساحة "كانكونس" لتنفيذ محاكاة الهجوم الإرهابي، كونها ستستقبل نحو 62 ألفا من عشاق الرياضة الذين سيشاهدون وعلى شاشة عملاقة، مباريات كأس الأمم الأوروبية للعام 2016 والتي ستستقبلها فرنسا في يونيو المقبل.