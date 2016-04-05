كابول.. قتلى وجرحى مدنيون بهجوم انتحاري

أعلنت السلطات الأفغانية مقتل 4 مدنيين وجرح حوالي 20 آخرين عندما طاردت الشرطة انتحارياً كان يريد استهداف مركز للشرطة في شمال كابول، ثم فجر نفسه بالقرب من عيادة.

وقال وحيد صديقي، الناطق باسم حاكم منطقة بروان لوكالة فرانس برس، إن الانتحاري "كان على دراجة نارية وفجر نفسه بالقرب من عيادة" في منطقة سياغرد التي تبعد 60 كلم شمال غرب كابول.

وأضاف أن "أربعة مدنيين قتلوا، وأصيب 23 آخرون بجروح".

لكن قائد شرطة الولاية محمد زمان ماموزاي أكد أن ستة مدنيين قتلوا وجرح 22 آخرون. وقال "تلقينا معلومات تفيد أن الانتحاري كان على وشك الوصول وينوي مهاجمة مركز للشرطة. قمنا بمطاردته وفجر نفسه بالقرب من مدرسة وعيادة".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة طالبان التي تستهدف الشرطة باستمرار تنشط في المنطقة.