واشنطن تتبنى الغارة التي قتلت المتحدث باسم النصرة

تبنت الولايات المتحدة الاثنين الغارة التي أسفرت عن مقتل أبو فراس السوري، المتحدث باسم جبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا، إضافة إلى متطرفين آخرين.

وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك إن الجيش الأميركي شن غارة في شمال غرب سوريا الأحد أسفرت عن مقتل العديد من المتطرفين.

وأضاف "نعتبر أن المسؤول الكبير في القاعدة أبو فراس السوري كان يحضر هذا الاجتماع ونعمل لتأكيد مقتله".

وتابع كوك أن أبا فراس السوري "عمل مع أسامة بن لادن وأعضاء مؤسسين آخرين في القاعدة لتدريب إرهابيين وتنفيذ اعتداءات في العالم".

وتلقت جبهة النصرة ضربة موجعة بخسارتها في غارة جوية الأحد عددا من قيادييها على رأسهم المتحدث باسمها أبو فراس السوري.

وقتل السوري ونجله وعشرون إرهابيا آخرين في غارات جوية استهدفت إحداها اجتماعا في قرية كفرجالس في ريف إدلب (شمال غرب) الشمالي.