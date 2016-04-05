"غوغل" تسحب تطبيقاً لحركة طالبان من متجرها الإلكتروني

أعلنت مجموعة "غوغل" العملاقة في مجال التكنولوجيا، سحب تطبيق للهواتف الذكية خاص بحركة طالبان من متجرها الإلكتروني، بعد 3 أيام على طرح هذا التطبيق الرامي إلى تعزيز وجود هذه الحركة المتطرفة عبر الإنترنت.

وأوضح المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس، الجمعة، أن "قسم التكنولوجيا" في الحركة أطلق هذا التطبيق بلغة البشتون تحت اسم "الإمارة"، وهو يعمل أيضا على إصدار نسخة بالفارسية.

هذه الحملة الرامية للتوسع على شبكة الإنترنت والتي كشفت عنها مجموعة "سايت" المتخصصة في مراقبة المواقع المتطرفة، تعزز حضور هذه الحركة التي تدير أصلا موقعا إلكترونيا بخمس لغات بينها الإنجليزية.

وتنفذ حركة طالبان باستمرار هجمات ضد قوات الأمن في أفغانستان.