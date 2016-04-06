أعمال عنف في برازافيل بالكونغو.. وسقوط 17 قتيلاً

أعلنت الحكومة الكونغولية، الثلاثاء، أن "الهجوم الإرهابي" الذي استهدف الأحياء الجنوبية للعاصمة برازافيل و"التدخل السريع" لقوات الأمن لإعادة فرض النظام أسفرا عن سقوط 17 قتيلاً، بحسب حصيلة مؤقتة.

وقال المتحدث باسم الحكومة تييري مونغالا في إعلان عبر "تويتر" إن "الحصيلة المؤقتة" بلغت "17 قتيلاً بينهم 3 عناصر من القوة العامة ومدنيان و12 مهاجماً".

وأضاف أن "ستة عناصر من القوة العامة أصيبوا بجروح إضافة إلى بعض المدنيين (...) ويجري حالياً حصر عدد هؤلاء".

أما عن الخسائر المادية، فقد أسفر الهجوم عن إحراق 6 مفوضيات للشرطة ومبنى بلدية ومركزين للمراقبة الجمركية وإدارة المياه والغابات إضافة إلى العديد من السيارات.

وأوضح أن "قوات الأمن اعتقلت حوالى 50 مهاجماً هم عناصر سابقون في ميليشيات نينجا نسيلولو" التي تم حلها.

وليل الأحد-الاثنين استيقظ سكان الأحياء الجنوبية في برازافيل على إطلاق نار من أسلحة رشاشة ودوي قذائف أسلحة ثقيلة.