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هولاند: يجب على ألمانيا تعزيز جيشها لمواجهة الإرهاب

المصدر: برلين - رويترز
الجيش الألماني
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حثّ الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ألمانيا على تخصيص موارد لجيشها والتدخل خارج أوروبا، مضيفاً أن برلين يجب ألا تعتمد على حلفائها لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وفي مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار تنشر اليوم الأربعاء شكر هولاند برلين على الدعم العسكري الذي قدمته في مالي حيث تساعد القوات الألمانية على دعم مهمة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة، وكذلك في سوريا.

وقال "يجب أن يتفق بلدانا على مخصصات للدفاع في الميزانية وعلى التحرك خارج أوروبا. دعونا لا نعتمد على قوة أخرى حتى وإن كانت صديقة للتصدي للإرهاب".

كلمات دالّة

#برلين, #سوريا, #ألمانيا, #الإرهاب, #الدعم العسكري, #الأمم المتحدة

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