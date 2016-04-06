إسرائيل تستعد لـ "السابع من أبريل"

وضعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في حالة تأهب، بسبب احتمال هجمات إلكترونية من قبل "أنونيموس"، الخميس، بعد أن استهدفت مجموعة القراصنة الدولة العبرية يوم السابع من أبريل في السنتين الأخيرتين.

وقد تمكنت هذه الهجمات التي شُنت تضامناً مع الفلسطينيين في الماضي من حجب مواقع إلكترونية حكومية، بينها وزارتا الدفاع والخارجية.

وقال مسؤول في جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) الأربعاء لوكالة فرانس برس "نحن مستعدون لكافة أشكال الهجمات"، مضيفاً أن "إسرائيل تتمتع بحماية جيدة".

وفي السابق، تم حجب المواقع الحكومية وتلك الخاصة بالشركات، وتمت قرصنة مواقع لعرض صور وفيديو لمجموعة "أنونيموس"، كما تمت قرصنة بيانات والإعلان عنها، كما أعلن ميني بارزيلاي من مركز أبحاث المعلوماتية في جامعة تل أبيب.

وسيجتمع عشرات الخبراء من القطاعين الخاص والعام وكذلك قراصنة معلوماتية، الخميس، في تل أبيب لرصد الهجمات المحتملة وتقديم المساعدة إلى الشركات والمؤسسات المستهدفة.

وبما أن إسرائيل تقدم نفسها رائدة في أمن المعلوماتية، فإن الرهانات مرتفعة جداً من حيث نجاحها في صد مثل هذه الهجمات.

وبدأت هجمات السابع من أبريل الإلكترونية للمرة الأولى في عام 2013 تزامناً مع عشية ذكرى المحرقة في التقويم اليهودي.