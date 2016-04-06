إطلاق سراح قطري مختطف في العراق

قالت وزارة الخارجية القطرية الأربعاء إن قطرياً ضمن نحو 26 قطرياً اختطفوا في جنوب العراق العام الماضي أطلق سراحه مع رجل آسيوي كان يسافر معه، وإن الدوحة تعمل على إطلاق سراح الآخرين.

واختطف مسلحون مجهولون مجموعة تضم 26 صياداً قطرياً على الأقل من مخيمهم في الصحراء في ديسمبر الماضي.

وتمكن تسعة على الأقل من الفرار وعبور الحدود إلى الكويت.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية "الجهود ما زالت مستمرة لتحرير باقي المختطفين".

ولم تقدم الوزارة مزيداً من التفاصيل ولم تكشف عن الجهة الخاطفة أو كيف تم إطلاق سراح الرجلين.

واختطفت المجموعة في منطقة مهجورة، تسيطر عليها جماعات مسلحة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف.