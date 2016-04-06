بلجيكا تتكتم على تفاصيل تسليم عبدالسلام لفرنسا

تحيط النيابة العامة البلجيكية مواعيد وإجراءات تسليم صلاح عبدالسلام، المتهم الرئيسي في هجمات باريس، التي أودت في نوفمبر الماضي بحياة أكثر من 100 شخص، إلى فرنسا بكتمان شديد.

وأكدت النيابة البلجيكية في بيان أنها لن تنشر أية معلومة بشأنها قبل انتهاء عملية التسليم إلى فرنسا.

وتوقّعت مصادر مطلعة أن تتم عملية التسليم في غضون الأسبوع، وقد تلجأ السلطات الأمنية إلى نقله جواً في مروحية تحط به في إحدى السجون قرب العاصمة الفرنسية باريس.

وقد تختار السلطات طريق البر لنقله في قافلة من السيارات المدنية المحمية بآليات مرافقة تفتح الطريق عند الاقتضاء.

ويُعد صلاح عبدالسلام المشتبه به الوحيد على قيد الحياة بهجمات باريس، وستحاكمه فرنسا في هذه القضية.