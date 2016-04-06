بلجيكا: نحتاج تبادلاً أفضل للبيانات لوقف الإرهاب

قال رئيس الوزراء البلجيكي، تشارلز ميشيل، للصحافيين بعد أسبوعين من تفجيرات بروكسل، إنه يتحتم على خدمات الأمن في بلجيكا وفي الخارج تبادل المعلومات بفاعلية أكبر لمواجهة عنف المتطرفين.

وأضاف في مؤتمر صحافي في بروكسل "الأولوية يجب أن تكون لتحسين البيانات لمنع وقوع مثل هذه الهجمات".

ورفض ميشيل الانتقادات الدولية لخدمات الأمن البلجيكية، وقال إنها قامت بمهمتها للحيلولة دون شن المتطرفين هجمات، مضيفا أن دولا أخرى سجلت إخفاقات أيضا.

وقال ميشيل "اعتقلنا صلاح عبدالسلام خلال بضعة شهور. احتاج الأمر عشرة أعوام للعثور على بن لادن"، في إشارة إلى أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الذي قتل في غارة نفذتها قوات أميركية.