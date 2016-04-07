تركيا تلوح باتفاق الهجرة في وجه الاتحاد الأوروبي

لوحت تركيا باتفاق الهجرة في وجه الاتحاد الأوروبي، مشترطة أن ينفذ الأخير تعهداته.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا لن تمضي قدماً في اتفاق يقضي باستعادة جميع المهاجرين الذين ينطلقون من أراضيها إلى أوروبا إذا لم يلتزم الاتحاد الأوروبي بتعهداته.

وبموجب الاتفاق يتعين على أنقرة استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون بحر إيجه لدخول اليونان بشكل غير مشروع.

في المقابل، سيستقبل الاتحاد الأوروبي آلاف اللاجئين السوريين من تركيا مباشرة، وسيمنحها مساعدات مالية، وسيمنح مواطنيها حق السفر لدوله دون تأشيرة دخول، وسيسرع وتيرة محادثات انضمام أنقرة لعضويته.