قوات حرس الحدود الأردنية تحبط محاولة تسلل

أحبطت قوات حرس الحدود الأردنية محاولة تسلل لشخص من المملكة إلى إحدى الدول المجاورة.

وقال بيان صادر عن الجيش الأردني، إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض على المتسلل وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من اجتياز الشخص للحدود بقصد التسلل، فيما لم يذكر جنسيته.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن قوات حرس الحدود أحبطت، أمس الأربعاء، محاولة تسلل لشخص، حاول اجتياز الحدود من الأراضي الأردنية باتجاه إحدى الدول المجاورة بقصد التسلل، وتم تطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة.