كيري: السعودية تلعب دوراً ريادياً لحل أزمة اليمن

أكد عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، أنه على إيران تغيير سلوكها إذا كانت تريد علاقات متوازنة مع المنطقة، فيما شدد كيري على أن السعودية تلعب دورا رياديا لحل الأزمة اليمنية.



وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير إن دول مجلس التعاون ترفض تدخل إيران في شؤونها وما وصفها بمحاولاتها لتهريب أسلحة إلى بعض دول المجلس.

وأضاف أن إيران "إذا استمرت في سياستها العدوانية واستمرت في تدخلاتها في شؤون المنطقة فهذا يجعل من الصعب التعامل مع إيران".

وقال كيري خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية السعودي على هامش اجتماع المنامة، إنه تمت مناقشة القمة التي ستجمع أوباما مع زعماء الخليج.

وأضاف كيري أن الاتصالات الوثيقة بين دول الخليج وأميركا ضرورية في هذه الظروف، لافتا إلى أن إيران مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأوضح كيري "استطعنا تخفيض العنف في سوريا بفضل تعاوننا جميعا"، مشيرا إلى أن المفاوضات المقبلة في سوريا ستناقش المرحلة الانتقالية، كما أن هذه المفاوضات ستظهر جدية النظام وإيران وسوريا.

وقال وزير الخارجية الأميركي إن هناك موقفا وإجماعا وسط دول الخليج لبسط السلام والاستقرار في المنطقة.