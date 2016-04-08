ألمانيا تعتقل رجلين للاشتباه في علاقتهما بداعش

قال مسؤولون ألمان إن الشرطة الألمانية اعتقلت رجلا عراقيا يبلغ من العمر 46 عاما وآخر نيجيريا يبلغ من العمر 29 عاما الخميس للاشتباه في أن لهما صلات بداعش وأنهما ربما يخططان "لعمل عنيف خطير".

وقال ممثل الادعاء توماس شتاينكراوس كوخ في بيان إن مصادر أمنية زودت السلطات بمعلومات عن أن الاثنين كانا على اتصال بأعضاء من تنظيم داعش.

وقالت الشرطة في بيان منفصل إن رجلا اعتقل في ميونيخ عاصمة ولاية بافاريا بينما اعتقل الآخر في فويرشتينفيلدبروك القريبة منها مضيفة أنه لم يكن هناك تهديد وشيك ضد المواطنين.

وأضاف البيان أن الشرطة لم تعثر على الفور على أي أشياء مشبوهة لكنها تتابع تحقيقها. ولم يذكر المزيد من التفاصيل. وقالت الشرطة إنها لن تصدر بيانات أخرى قبل الجمعة.

ونشر داعش فيديو يوم الثلاثاء يشير إلى أنها قد تشن المزيد من الهجمات في الغرب وحددت لندن وبرلين وروما كأهداف محتملة.