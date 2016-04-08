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إيطاليا تستدعي سفيرها في مصر للتشاور بسبب مقتل ريجيني

المصدر: روما - رويترز
الشاب الإيطالي الذي قتل في مصر جوليو ريجيني
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استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر الجمعة، للتشاور بعد يومين من الاجتماعات بين محققين إيطاليين ومصريين في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي عثر على جثته قرب القاهرة في فبراير الماضي.

وقالت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان إنها استدعت السفير ماوريتسيو ماساري "لإجراء تقييم عاجل" للخطوات التي ينبغي القيام بها "لاستجلاء الحقيقة بشأن القتل الوحشي لجوليو ريجيني".

واختفى ريجيني (28 عاما) في شوارع القاهرة في 25 يناير الماضي، وعثر على جثته قرب طريق سريع خارج القاهرة في الثالث من فبراير، وعليها آثار تعذيب شديد.

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