انطلاق ثاني عبارة تقل مهاجرين من اليونان إلى تركيا

انطلقت عبارة تقل 45 مهاجرا من جزيرة ليسبوس اليونانية متجهة إلى تركيا اليوم الجمعة في ثاني رحلة من نوعها بموجب اتفاق مثير للجدل أبرم مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة الجماعية غير الشرعية إلى أوروبا.

وقال التلفزيون الرسمي إن من المقرر أن يغادر قارب يحمل مجموعة أكبر الجزيرة في وقت لاحق. وأضاف أن من غادروا في وقت مبكر اليوم الجمعة من باكستان.



وأعيدت المجموعة الأولى المكونة من 202 مهاجر إلى تركيا يوم الاثنين وكان معظمهم من باكستان وأفغانستان.

وبموجب اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا فإن أنقرة ستستعيد كل المهاجرين واللاجئين ويشمل ذلك السوريين الذين يدخلون اليونان بطرق غير مشروعة مقابل أن يستقبل الاتحاد آلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا على أن يقدم لها المزيد من الأموال إلى جانب منح حقوق للأتراك للسفر بلا تأشيرات إلى دوله وإحراز تقدم في مفاوضات عضوية الاتحاد.