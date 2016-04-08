تركيا وإسرائيل قريبتان من الاتفاق على إعادة العلاقات

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، إن فريقي تفاوض من تركيا وإسرائيل أحرزا تقدما نحو التوصل لاتفاق لإعادة العلاقات بين الجانبين في محادثات جرت في لندن اتفقا خلالها على وضع التفاصيل النهائية لاتفاق في الاجتماع القادم المقرر عقده قريبا.

وأضافت الوزارة في بيان أن فريدون سينيرلي أوغلو نائب وزير الخارجية التركي وجوزيف تشيخانوفير المبعوث الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي اجتمعا في لندن أمس الخميس.

كانت تركيا أوثق حليف في المنطقة لإسرائيل لكن العلاقات انهارت بينهما في 2010 عندما قتلت قوات خاصة إسرائيلية عشرة ناشطين أتراك

من المؤيدين للفلسطينيين خلال محاولتهم كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.